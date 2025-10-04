トランプ大統領がイスラエルにガザへの“爆撃”即時停止を要求…イスラム組織ハマスが“人質の解放”などに同意

アメリカのトランプ政権が提示したパレスチナ自治区ガザをめぐる和平案について、イスラム組織ハマスは3日、「人質の解放に同意する」と発表。

これを受けトランプ大統領は、イスラエルに爆撃の即時停止を要求しました。

ハマスは3日、声明でトランプ大統領や交渉の仲介国に感謝を伝えると同時に、「恒久的な停戦に向けた人質全員の解放に同意する」と表明。

その上で、詳細を協議するための交渉を行うよう求めています。

トランプ大統領はハマスの対応を評価する姿勢をみせています。

トランプ大統領：

誰もが、戦争終結と中東に平和をという思いで一致していた。そして、その実現に非常に近づいている。

その上で、トランプ大統領はSNSを通じて「イスラエルは直ちにガザへの爆撃を止めなければならない」とコメント。

イスラエルに対して、ハマス側への攻撃の即時停止を要求しました。

こうしたなか、イスラエルメディアは、政府が軍に最大都市ガザ市の制圧作戦を停止し、ガザ地区全体の作戦も最小限に縮小するよう命じたと報じました。

今後、イスラエルとハマスの戦闘終結に向けた交渉が始まるかどうかが焦点となります。