ORANGE RANGE「イケナイ太陽」堀北真希主演「イケパラ」とのスペシャルコラボMV公開 名シーン集めたダイジェスト
【モデルプレス＝2025/10/04】ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」と2007年にフジテレビ系で放送されたドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」のスペシャルコラボレーションMusic Videoが公開された。
【写真】「イケナイ太陽」×「イケパラ」スペシャルMV
今年、バンド結成24年目を迎えたORANGE RANGE。9月6日Zepp Fukuokaを皮切りに開催されたツアー「RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025」も全8都市の公演を終え、各地満員御礼で盛況のまま10月4日に終了。また今年の夏には、「イケナイ太陽」のリバイバルMVが公開され、YouTube急上昇動画1位や、Xのトレンドを賑わせるなど、大きなムーブメントを作る中、まさにそのリバイバルヒット曲「イケナイ太陽」と、伝説ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」のSpecial Music Videoが本日YouTubeに公開された。
Music Videoは、ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をダイジェスト的にまとめたもの。主演の堀北真希演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーン他、生田斗真演じる中津秀一など豪華俳優陣の出演シーンも。ドラマファンも納得の名シーンを集めた“平成”を感じられるMusic Videoに仕上がっている。
「イケナイ太陽」が持つ、弾けるようなポジティブエネルギーと、ドラマの持つ“イケメン揃いの寮生活”のワクワク感、そして友情や恋愛の輝きは完璧にシンクロし、スペシャルな映像になっている。
堀北演じるアメリカ帰りの帰国子女・芦屋瑞稀は、中学生時代に、将来を有望視されていた走り高跳びの選手、小栗演じる佐野泉に一目ぼれ。しかし、佐野はある事件をきっかけに跳ぶことをやめていた。瑞稀はそんな彼をもう1度跳ばせたい一心で、髪の毛をばっさり切り、分厚いベストで胸をつぶして男子生徒になりすまし、佐野の通う全寮制男子校に編入を決意。しかも佐野と同室で生活することになり…？また、サッカー部員、生田演じる中津秀一とも親しくなり3人は親友に。しかし、中津はいつしか瑞稀に恋心を抱くようになり、また佐野も…。乙女の男装入学が巻き起こす混乱と波乱。はたして瑞稀は女だとバレずに生活できるのか？若さが炸裂する究極の学園青春ラブコメディー。（modelpress編集部）
◆「イケナイ太陽」×「イケパラ」スペシャルMVが公開
◆「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」
