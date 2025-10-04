「ダッフィーバス」が“あなたの街”へ、ダッフィー＆フレンズ20周年限定デザインで
ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」が、10月4日、宮城・仙台を訪問。今後、全国各地へ訪問する。
この「ダッフィーバス」は、東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」と連動し、日常の小さな幸せに気づくことができるダッフィーたちのやさしさを虹とシャボン玉で表現した20周年限定デザイン。
仙台では、長町駅そばの「あすと長町杜の広場公園」で展示され、周囲をシャボン玉がふわふわと飛ぶ中、車体に触ったり、写真撮影をしたりして楽しむ、たくさんの家族連れやカップルで盛況となった。
仙台での展示は10月5日も9時〜17時（予定）で実施。その後、群馬県前橋市（10月12日／楽歩堂前橋公園みどりの散策エリア）、福岡県北九州市（10月19日／長浦公園）、山口県宇部市（11月2日／渡辺翁記念公園）、愛知県刈谷市（11月16日／刈谷市立刈谷南中学校 校庭）、和歌山県和歌山市（11月23日／和歌山城 砂の丸広場）を訪れる予定だ。
この「ダッフィーバス」は、東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」と連動し、日常の小さな幸せに気づくことができるダッフィーたちのやさしさを虹とシャボン玉で表現した20周年限定デザイン。
仙台での展示は10月5日も9時〜17時（予定）で実施。その後、群馬県前橋市（10月12日／楽歩堂前橋公園みどりの散策エリア）、福岡県北九州市（10月19日／長浦公園）、山口県宇部市（11月2日／渡辺翁記念公園）、愛知県刈谷市（11月16日／刈谷市立刈谷南中学校 校庭）、和歌山県和歌山市（11月23日／和歌山城 砂の丸広場）を訪れる予定だ。