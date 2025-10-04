中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京10月4日】中国商務部の報道官は3日、メキシコがこのほど中国に対する複数件の反ダンピング調査を立て続けに発動したことについて質問に答え、中国はわが国の正当な権益を損なう保護主義的行為に断固反対し、メキシコの調査の進展を注視すると表明した。

報道官は次のように述べた。われわれは、メキシコ経済省がこのほど国内企業の申請に応じ、わが国のフロートガラス、ポリ塩化ビニルシートなどの製品に対する4件の反ダンピング調査を立て続けに発動したことに留意している。中国はわが国の正当な権益を損なう保護主義的行為に断固反対するものであり、メキシコの調査の進展を注視し、メキシコに対し、調査においては世界貿易機関（WTO）のルールを厳格に順守し、中国企業の合法的権益を保障するよう促していく。

今年に入ってから、中国製品に対するメキシコの反ダンピング調査はすでに11件に達しており、昨年の立件総数のほぼ2倍となる。中国はずっと貿易救済措置の発動には慎重かつ自制の姿勢で臨んできた。中国は、米国が関税を乱発している現在の背景の下、各国は一国主義に反対すべきで、保護主義のまん延を放任すべきではなく、ましてや他者の脅迫の下で様々な名目を付け中国に対して制限を設けるべきではないと考えている。

中国商務部はすでに「対外貿易法」と「対外貿易障壁調査規則」の関係規定に従い、メキシコが対中輸入関税引き上げおよびその他の貿易投資制限措置を計画していることについて貿易投資障壁調査を開始した。中国は調査の結果と実際の状況に基づき、貿易・投資分野を含めたあらゆる必要な措置を講じ、企業の合法的権益を断固守る。