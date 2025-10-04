元乃木坂46・与田祐希、好き＆嫌いなタイプを告白 「与田ちゃんらしい回答」「ほんと分かる」
元乃木坂46の与田祐希が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「好きなタイプ」「嫌いなタイプ」についてファンの質問に回答した。
【写真】与田祐希、スタイル抜群の水着姿
ファンから寄せられたさまざまな質問に対して回答した与田。「乃木坂卒業したから聞きたい！ 与田ちゃんの好きなタイプは?!」という質問に対し、与田は「信じ合える人」「あと伝え方が上手な人」「頑張り屋さん」と回答。「お友達でも同じかも！」とつづり、恋愛に限らず人間関係全般で大切にしている価値観を明かした。
一方、「嫌いなタイプは？」という質問には「ネットでコラ画像とか作ってる人」「あと流されやすい人」と回答した。
与田の率直な回答に対し、SNS上ではファンからの反響が寄せられていたが、特に“嫌いなタイプ”への反応は多く、「与田ちゃんらしい回答」「これほんと分かる」「コラ画像作ってるやつキモすぎ」「こういう所も言えるの流石与田ちゃん」「言ってくれてありがとう！！」といったコメントが寄せられていた。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
