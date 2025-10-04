◆女子プロゴルフ エイジェック Ｌａｄｙ Ｇｏ カップ ｉｎ とちぎ（４日、栃木・セブンハンドレッドクラブ）

国内女子ツアー通算１４勝の有村智恵と同２勝の原江里菜が発起人となって、４年目を迎えたツアー外競技が開催された。

結婚や出産などを経験した３０歳から４５歳までの経験豊富な女子プロゴルファーたちが集い、ダブルス形式で優勝を争う大会。第３回大会の今回は、２人１組のペアマッチによる１８ホール変則ストロークプレー。１５組３０人が出場し、前半９ホールは「スクランブル方式」、後半９ホールは「オルタネート方式」で競った。

有村＆堀組、鈴木麻綾＆照山亜寿美組が通算８アンダーで並び、プレーオフの末、有村＆堀組が優勝し、賞金２００万円を獲得。２位の鈴木＆照山組は１００万円、７アンダーで３位の大城さつき＆甲田良美組は６０万円を手にした。イ・ボミ＆ユン・チェヨン（ともに韓国）組は、１アンダーの１４位で２０万円を獲得した。

有村は「最後の３ホールくらいはパッティングを決めていなくて、なっちゃん（堀）が全部決めてくれたので、優勝したぞという感覚ではないのですが、最後はしびれる中でゴルフができて楽しかったです。きょうは堀奈津佳を今後の試合でどう活躍させるかというテーマがあったのですが、アドバイス１つでどんどん覚醒してくれて、ホールを重ねるごとに心強いパートナーになってくれました。これからの活躍がすごく楽しみです。今後のＬＡＤＹＧＯ カップではゴルフを通じて、いろんな人たちの人生や幸せを見られる機会を作れれば。これから選手としても、大会運営側としても、どちらも頑張っていきたいです」とコメントした。

堀も「優勝の緊張感と喜びが、本当に久しぶりなので率直にうれしいです。一瞬でツアーで優勝したときの記憶がよみがえったというか、こんな光景を見たなというのを思い出していいものだなと感じました。きょうは有村智恵さんにいろんなことを教わりながら、ラウンドしました。この一日ですごくレベルアップしたのを感じてるので、本当に感謝しています。今まで長い間ゴルフをやってきましたが、きょうの私が一番ゴルフうまいです（笑）。シーズンもまだまだ続きますし、今回学んだこと、きょう見た景色を忘れないようにして、次の試合でも優勝目指して頑張りたいです」とほほ笑んだ。