¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¶áÂç¿·µÜ¤¬¶áµ¦Âç²ñ·è¤á¤ë¡¡ÅêÂÇ¤ÇÌöÆ°¤ÎÀ¾ÅçÂçÇÈ¡¢·»¤Ï£±£·Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä·è¾¡¤ÇÂåÂÇËÜÎÝÂÇ
¢¡½©µ¨ÏÂ²Î»³¸©Âç²ñ¢¦½à·è¾¡¡¡¶áÂç¿·µÜ£±£±¡½£´Ì§Åç¡Ê£´Æü¡¦ÏÂ²Î»³»Ôµª»°°æ»û¡Ë
¡¡¶áÂç¿·µÜ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à£´ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ§Åç¤òÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£±¤ÎÀ¾ÅçÂçÇÈ¡Ê¤À¤¤¤´¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ËÌ§Åç¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÇ´Åê¤·¤Æ£´¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£¹²ó£±»àËþÎÝ¤ÇÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¿·¿ÍÀï£±²óÀïÉé¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶áµ¦Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Åç¤ÎÆ´¤ì¤Ï·»¤Î°ìÇÈ¤µ¤ó¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿°ìÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍúÀµ¼Ò¤È¤ÎÂçºåÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿£²£°£±£·Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä·è¾¡¤Ç¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¾Åç¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤ÆÆ±¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£·»¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢À¾Åç¤¬¥Á¡¼¥à¤òÀ»ÃÏ¤ØÆ³¤¯¡£