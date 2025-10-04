ORANGE RANGE「イケナイ太陽」新MVで『花ざかりの君たちへ』とコラボ 堀北真希出演の名シーンも
ロックバンド・ORANGE RANGEが4日、自身の代表曲のひとつである『イケナイ太陽』の“新ミュージックビデオ（MV）”を公開した。
【動画】懐かしい…『花ざかりの君たちへ』の名シーン満載のORANGE RANGE「イケナイ太陽」スペシャルMV
「イケナイ太陽」は、2007年にフジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとして起用された楽曲で、オリコンのストリーミングランキングではORANGE RANGE初の累計再生数1億回を突破。幅広い世代に支持され続けている夏の定番ソングとして知られている。
今夏、お笑いコンビ・マユリカが出演している同曲の令和ver.MVが、YouTube急上昇動画1位や、Xのトレンドを賑わせるなど大バズり。さらに、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でも披露した。
今回公開されたのは、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』をダイジェスト的にまとめたMV。主演の堀北真希演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーンほか、生田斗真演じる中津秀一など豪華俳優陣の出演シーンも。『イケナイ太陽』が持つ、弾けるようなポジティブエネルギーと、ドラマの持つ”イケメン揃いの寮生活”のワクワク感、そして友情や恋愛の輝きは完璧にシンクロし、スペシャルな映像になっており、ドラマファンも納得の名シーンを集めた”平成”を感じられるMVに仕上がっている。
【動画】懐かしい…『花ざかりの君たちへ』の名シーン満載のORANGE RANGE「イケナイ太陽」スペシャルMV
「イケナイ太陽」は、2007年にフジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとして起用された楽曲で、オリコンのストリーミングランキングではORANGE RANGE初の累計再生数1億回を突破。幅広い世代に支持され続けている夏の定番ソングとして知られている。
今回公開されたのは、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』をダイジェスト的にまとめたMV。主演の堀北真希演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーンほか、生田斗真演じる中津秀一など豪華俳優陣の出演シーンも。『イケナイ太陽』が持つ、弾けるようなポジティブエネルギーと、ドラマの持つ”イケメン揃いの寮生活”のワクワク感、そして友情や恋愛の輝きは完璧にシンクロし、スペシャルな映像になっており、ドラマファンも納得の名シーンを集めた”平成”を感じられるMVに仕上がっている。