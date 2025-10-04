°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤Ë¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»ýÏÀ¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÏÀÀï¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÁíºÛÁª¤Ê¤Î¤«¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬4Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅìÀ¾2¶Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÁíºÛÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤¯¡Ö²þ³×¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤À¯¼£²È¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë·èÄê¤Î½Ö´Ö
¡¡ËÁÆ¬¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¢ÅöÁª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡Ö¹ñ²È¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢¿·ÁíºÛ¤¬¤³¤ì¤«¤éÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤¬¡¢²æ¡¹¼«¿È¤âÀ§¡¹Èó¡¹¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹Í¤¨¤ë¹ñ²È¤Î¤¢¤êÊý¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²þ³×¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¾®Àô»á¤È¤Ï¹Í¤¨¤¬¶á¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÀôÁíºÛ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¡£²æ¡¹¤Ï1É¼¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î·èÄê¤À¡£¾®Àô¤µ¤ó¤¬²þ³×ÇÉ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤â»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÆüËÜ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥°¥¤¥Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²þ³×¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤À¯¼£²È¤Î°ì¿Í¤À¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â»Ô»á¤¬ÆàÎÉ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤«¤éÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤â¡¢¼óÅÔµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¡¢Éû¼óÅÔË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÅìÀ¾2¶Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â»Ô»á¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éºå¿À¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¡£¡Ê11·î¤Ë¡Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÍ¶¤¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÏÀÀï¤Ï³èÈ¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÁíºÛÁª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡£À¯ºöÏÀÁè¤ÇÀí¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌÀ³Î¤ÊÈ¯¿®¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁèÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®Àô¸õÊä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²þ³×¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó»ýÏÀ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÁíºÛÁª¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿ÁíºÛÁª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
