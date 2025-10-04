ファーム日本選手権、9回に登板したロマン腕、根尾昂にX反応 「低めで150キロ出てた！」「来季こそ1軍舞台で」
根尾は今季投手転向4シーズン目、リリーフとして力をつけてきた（C）産経新聞社
10月4日に行われたファーム日本選手権（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）は中日が巨人を16−3で下し、14年ぶり7度目の優勝を飾った。
【動画】最後は9回に登板した根尾が浅野を一ゴロに打ち取り、優勝を飾った
打線が爆発。2回に宇佐見真吾、村松開人の連続適時打などで3点を奪うと4回にも尾田剛樹の中犠飛で加点。さらに6回には二死満塁からマイケル・チェイビスの走者一掃適時二塁打などで16安打16得点と巨人を圧倒した。
先発した仲地礼亜は6回一死まで6奪三振無失点の好投。その後を三浦瑞樹、松木平優太のリレーで無失点に封じる。
そして16点リードで迎えた9回は4番手として育成の森山暁生が登板。しかし、押し出し四球と適時打で2点を返され、尚も一死満塁のピンチ。
ここでベンチは根尾昂を投入。最初の打者となった湯浅大には押し出しで1点を与えたが、続くティマには134キロのスライダーで見逃し三振、二死満塁とし、迎えたのは浅野翔吾。
ドラ1どうしの対決となった中、145キロの直球でストライクを奪うと、2球目の低めは150キロを計測。最後は一ゴロに封じ、ゲームセット。ベンチから飛び出してきたナインたちに歓喜のウォーターシャワーを浴びた。
投手転向4年目、背番号30に変更となって迎えた今季はファームではチーム最多の42試合にすべてリリーフとして登板、3勝3敗、防御率2.68、奪三振率7.14と安定したパフォーマンスを示した。
1軍でも中継ぎとして4試合に登板。5月6日のDeNA戦（バンテリン）では自己最速の155キロを計測したことも話題を呼んだ。3試合連続で無失点に抑える好投を見せていたが、5月20日のDeNA戦で2回3分の2を投げ、2本塁打を含む5安打5失点と炎上。同22日に登録抹消。その後は1軍に呼ばれることはなかった。
一方、チームでは今季ベテランリリーバーの祖父江大輔が引退。根尾にしてもさらに制球を磨いていけば、1軍舞台も見えてくる。
根尾の熱投にはXなどSNS含め、ファンの間から「来年につながるピッチングができた」「低めで150キロ、出てた！」「来季こそ1軍舞台で」など、さらなる飛躍を期待する声が続々と上がっている。
プロ8年目となる来季、根尾はチームでどんな役割を担うのか。引き続き、注目を集める存在となりそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］