◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―３ヤクルト（３日・マツダスタジアム）

ヤクルト・荘司宏太投手が今季の最終戦で、新人王へのアピールに成功した。３―１の７回２死二塁のピンチで登板し、大盛をチェンジアップで一飛に仕留めた。ドラフト３位で入団した今季は４５試合の登板で２勝１敗、２８ホールドをマーク。新人で３０ホールドポイントは史上１０人目の快挙で、防御率１・０５と堂々の数字を残した。左腕は「１４３試合やるなかで、自分は１か月離脱して、本当にしんどいって思いましたし、その分こういういいところで投げさせていただいているので、やりがいも感じることができました」と１年目を振り返った。

高津監督も「新人で正直ここまでやってくれると思っていなくて、彼がいなかったらここまで勝ててないのは事実だと思うし、是非、新人王を取ってほしいなという気持ちと、他の新人王の資格を持っている人といろいろ数字を比べたんだけど、ちょっと同じ土俵に上がる選手がいないなと思って。そのぐらい突き抜けた成績を残しているんじゃないかな」と太鼓判を押した。