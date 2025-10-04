長崎が千葉との上位直接対決を制す！　仙台は大宮に敗れて3位浮上ならず／J2第32節

写真拡大

　2025明治安田J2リーグ第32節の5試合が4日に行われた。

　3位ジェフユナイテッド千葉と2位V・ファーレン長崎が直接対決。千葉は前半から長崎の堅い守りに苦しめられ、ホームで手痛い0−2の敗戦を喫した。高木琢也体制での無敗を維持した長崎は、千葉との勝ち点差を「4」に広げ、5日に試合を控える水戸ホーリーホックをかわして暫定首位に浮上した。

　4位ベガルタ仙台はホームでRB大宮アルディージャと対戦。38分に大宮の先制を許したものの、55分に郷家友太が試合を振り出しに戻す。しかし、仙台は67分に井上詩音の退場で数的不利になると、81分に大宮の勝ち越し点を浴びてしまう。1−2で敗れた仙台は、千葉を追い抜くことができなかった。一方、大宮は監督交代から2連勝で仙台と勝ち点差「1」に接近した。

　降格圏のカターレ富山は藤枝MYFCから1点を守り抜き、10試合ぶり白星を挙げた。モンテディオ山形は敵地で北海道コンサドーレ札幌を撃破。ジュビロ磐田はヴァンフォーレ甲府を敵地で下し、3試合ぶりの白星を挙げた。

　今節の試合結果と順位表は以下の通り。

■J2第32節


▼10月4日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1−2　モンテディオ山形
ジェフユナイテッド千葉　0−2　V・ファーレン長崎
藤枝MYFC　0−1　カターレ富山
ベガルタ仙台　1−2　RB大宮アルディージャ
ヴァンフォーレ甲府　0−1　ジュビロ磐田

▼10月5日（日）
14:00　ブラウブリッツ秋田　vs　大分トリニータ
14:00　レノファ山口FC　vs　サガン鳥栖
14:00　徳島ヴォルティス　vs　FC今治
15:00　ロアッソ熊本　vs　いわきFC
16:00　愛媛FC　vs　水戸ホーリーホック

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　長崎（59／＋11）
2位　水戸（58／＋19）
3位　千葉（55／＋12）
4位　仙台（54／＋10）
5位　大宮（53／＋16）
6位　徳島（51／＋13）
7位　磐田（51／＋6）
8位　鳥栖（50／＋5）
9位　今治（47／＋6）
10位　札幌（43／−16）
11位　甲府（42／＋1）
12位　山形（41／＋1）
13位　いわき（40／＋6）
14位　秋田（37／−9）
15位　藤枝（36／−5）
16位　熊本（34／−10）
17位　大分（33／−12）
18位　富山（27／−18）
19位　山口（25／−12）
20位　愛媛（20／−24）