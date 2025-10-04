長崎が千葉との上位直接対決を制す！ 仙台は大宮に敗れて3位浮上ならず／J2第32節
2025明治安田J2リーグ第32節の5試合が4日に行われた。
3位ジェフユナイテッド千葉と2位V・ファーレン長崎が直接対決。千葉は前半から長崎の堅い守りに苦しめられ、ホームで手痛い0−2の敗戦を喫した。高木琢也体制での無敗を維持した長崎は、千葉との勝ち点差を「4」に広げ、5日に試合を控える水戸ホーリーホックをかわして暫定首位に浮上した。
4位ベガルタ仙台はホームでRB大宮アルディージャと対戦。38分に大宮の先制を許したものの、55分に郷家友太が試合を振り出しに戻す。しかし、仙台は67分に井上詩音の退場で数的不利になると、81分に大宮の勝ち越し点を浴びてしまう。1−2で敗れた仙台は、千葉を追い抜くことができなかった。一方、大宮は監督交代から2連勝で仙台と勝ち点差「1」に接近した。
降格圏のカターレ富山は藤枝MYFCから1点を守り抜き、10試合ぶり白星を挙げた。モンテディオ山形は敵地で北海道コンサドーレ札幌を撃破。ジュビロ磐田はヴァンフォーレ甲府を敵地で下し、3試合ぶりの白星を挙げた。
今節の試合結果と順位表は以下の通り。
▼10月4日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−2 モンテディオ山形
ジェフユナイテッド千葉 0−2 V・ファーレン長崎
藤枝MYFC 0−1 カターレ富山
ベガルタ仙台 1−2 RB大宮アルディージャ
ヴァンフォーレ甲府 0−1 ジュビロ磐田
▼10月5日（日）
14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ
14:00 レノファ山口FC vs サガン鳥栖
14:00 徳島ヴォルティス vs FC今治
15:00 ロアッソ熊本 vs いわきFC
16:00 愛媛FC vs 水戸ホーリーホック
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 長崎（59／＋11）
2位 水戸（58／＋19）
3位 千葉（55／＋12）
4位 仙台（54／＋10）
5位 大宮（53／＋16）
6位 徳島（51／＋13）
7位 磐田（51／＋6）
8位 鳥栖（50／＋5）
9位 今治（47／＋6）
10位 札幌（43／−16）
11位 甲府（42／＋1）
12位 山形（41／＋1）
13位 いわき（40／＋6）
14位 秋田（37／−9）
15位 藤枝（36／−5）
16位 熊本（34／−10）
17位 大分（33／−12）
18位 富山（27／−18）
19位 山口（25／−12）
20位 愛媛（20／−24）
