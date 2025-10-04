「楽天３−２西武」（４日、楽天モバイルパーク）

今季限りで現役を引退する楽天の岡島豪郎外野手の引退セレモニーが試合後に行われた。

岡島が活躍したシーンなどのハイライト映像が大型ビジョンに流された後、関係者からの惜別メッセージ動画が。最初に登場したのは日米通算２００勝を達成したばかりの巨人・田中将大投手で「キャッチャーとして入団してきたので初めてバッテリーを組んで勝ったのがすごく印象的。あの試合から２０１３年のシーズンが終わるまで。連勝が続いてのはここからですよ、というのを豪郎からもすごく言われていたのを思い出します」と話した。

続いてヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチは、動画で「せーの！」と呼びかけ、球場の楽天ファンが「タケロー！」と応じる場面も。球団ＯＢで元西武監督の松井稼頭央氏は「本当に可愛い後輩でもあり、本当に頼れる後輩でもありました」と話し、ＤｅＮＡの藤田一也コーチは動画の中で涙が込み上げ「ちょっと待ってください」と言葉に詰まる場面もあった。

岡島は自身の引退あいさつで涙が止まったが、その後、この日の試合を戦った西武・炭谷と楽天・則本から花束を贈られると再び涙。の銀次球団アンバサダーから花束を贈られると号泣し、さらにここでメッセージ動画の松井氏本人が登場。サプライズだったのか岡島はさらに大粒の涙を流し、抱き寄せられて言葉をかけられた。