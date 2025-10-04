10月10日に日本代表と対戦…パラグアイ代表のメンバー発表
パラグアイサッカー協会は3日、日本代表および韓国代表と対戦するパラグアイ代表のメンバー26名を発表した。
パラグアイ代表は4大会ぶりにFIFAワールドカップ出場権を獲得し、本番に向けた強化でアジアの強豪と連戦を行う。グスタボ・アルファロ監督はミゲル・アルミロンやオマル・アルデレーテらを順当に招集した一方、主力のフリオ・エンシソ（ストラスブール／フランス）はメンバーから外れた。21歳のMFはケガからの復帰でコンディションを上げている段階であり、今回の代表活動には間に合わなかったようだ。
日本代表対パラグアイ代表戦は10日（金）に『パナソニックスタジアム吹田』で行われ、19時20分のキックオフを予定している。試合の模様は日本テレビ系列（※日本テレビ系28局＋テレビ宮崎）にて全国生中継される。
パラグアイ代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）
オルランド・ヒル（サン・ロレンソ／アルゼンチン）
フアン・エスピノラ（ニューウェルス・オールドボーイズ／アルゼンチン）
▼DF
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
アンドレス・ドゥアルテ（サントス／ブラジル）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
▼MF／FW
アラン・ベニテス（インテルナシオナル／ブラジル）
マティアス・ガラルサ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／MLS）
ルーカス・ロメロ（レコレタ）
ブライアン・オヘダ（レアル・ソルトレイク／MLS）
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
ディエゴ・レオン（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ウーゴ・クエンカ（ジェノア／イタリア）
アレハンドロ・ロメロ（アル・アイン／UAE）
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
ディエゴ・ゴンサレス（アトラス／メキシコ）
ラモン・ソサ（パルメイラス／ブラジル）
ロナルド・マルティネス（プラテンセ／アルゼンチン）
アンヘル・ロメロ（コリンチャンス／ブラジル）
アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）
アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）.
パラグアイ代表は4大会ぶりにFIFAワールドカップ出場権を獲得し、本番に向けた強化でアジアの強豪と連戦を行う。グスタボ・アルファロ監督はミゲル・アルミロンやオマル・アルデレーテらを順当に招集した一方、主力のフリオ・エンシソ（ストラスブール／フランス）はメンバーから外れた。21歳のMFはケガからの復帰でコンディションを上げている段階であり、今回の代表活動には間に合わなかったようだ。
パラグアイ代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）
オルランド・ヒル（サン・ロレンソ／アルゼンチン）
フアン・エスピノラ（ニューウェルス・オールドボーイズ／アルゼンチン）
▼DF
グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）
フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
アンドレス・ドゥアルテ（サントス／ブラジル）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
▼MF／FW
アラン・ベニテス（インテルナシオナル／ブラジル）
マティアス・ガラルサ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／MLS）
ルーカス・ロメロ（レコレタ）
ブライアン・オヘダ（レアル・ソルトレイク／MLS）
ダミアン・ボバディージャ（サン・パウロ／ブラジル）
ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
ディエゴ・レオン（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ウーゴ・クエンカ（ジェノア／イタリア）
アレハンドロ・ロメロ（アル・アイン／UAE）
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）
ディエゴ・ゴンサレス（アトラス／メキシコ）
ラモン・ソサ（パルメイラス／ブラジル）
ロナルド・マルティネス（プラテンセ／アルゼンチン）
アンヘル・ロメロ（コリンチャンス／ブラジル）
アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）
アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）.