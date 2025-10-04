Cocomi「ローライズスキニーを履いた日」美ウエストのぞく私服ショットに反響「引き締まってる」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2025/10/04】フルート奏者のCocomiが4日、自身のInstagramを更新。ローライズのスキニーを着用した私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Cocomi、引き締まった美ウエストチラリ
Cocomiは「ひっさしぶりにローライズスキニーを履いた日でした」とつづり、私服姿の写真を公開。白いクロップド丈のトップスにジャケット、ローライズのスキニーパンツを合わせ、引き締まった美しいウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「スタイルレベチ」「可愛すぎる」「ウエスト細い」「私服がオシャレ」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Cocomi、引き締まった美ウエストチラリ
◆Cocomi、ローライズのスキニーで引き締まった美ウエストを披露
Cocomiは「ひっさしぶりにローライズスキニーを履いた日でした」とつづり、私服姿の写真を公開。白いクロップド丈のトップスにジャケット、ローライズのスキニーパンツを合わせ、引き締まった美しいウエストを披露している。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「スタイルレベチ」「可愛すぎる」「ウエスト細い」「私服がオシャレ」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】