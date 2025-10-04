Cocomi （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/04】フルート奏者のCocomiが4日、自身のInstagramを更新。ローライズのスキニーを着用した私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】Cocomi、引き締まった美ウエストチラリ

◆Cocomi、ローライズのスキニーで引き締まった美ウエストを披露


Cocomiは「ひっさしぶりにローライズスキニーを履いた日でした」とつづり、私服姿の写真を公開。白いクロップド丈のトップスにジャケット、ローライズのスキニーパンツを合わせ、引き締まった美しいウエストを披露している。

◆Cocomiの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「スタイルレベチ」「可愛すぎる」「ウエスト細い」「私服がオシャレ」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】