NCT・ジャニー＆ドヨン&ジョンウ、ファッションウィークを席巻…華やかな存在感で圧倒【PHOTO】

NCTのジャニー、ドヨン、ジョンウが、今年もヨーロッパ・ファッションウィークを華やかに彩った。

ジャニー、ドヨン、ジョンウはイタリア・ミラノ、フランス・パリで開催されたファッションウィークに参加した。それぞれ異なるブランドの公式アンバサダーとして独自の存在感を放ち、“グローバル・ファッションアイコン”の地位を改めて証明した。

ジョンウは9月26日（以下、現地時間）ミラノで行われた「トッズ（TOD’S）」のショーに出席。イエローのジャケットにクルーネックのインナー、洗練されたシルエットのパンツとベルトを合わせ、爽やかでカジュアルなムードを完成させた。特有の明るく軽快な魅力で会場を照らした。

ドヨンは9月27日、ミラノで開かれた「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」コレクションに出席。ファーコートとオールブラックのセットアップにシルバーアクセサリーでアクセントを加えたスタイリングで登場し、優雅でシックな雰囲気を漂わせ、一瞬にして会場の視線を奪った。

ジャニーは10月1日、パリで開催された「アクネストゥディオズ（Acne Studios）」のコレクションに参加。グレーのオーバーサイズジャケットにチェックシャツ、ルーズフィットのパンツを着こなし、ブランドの自由奔放な感性を見事に表現。個性的なスタイリングで強烈な存在感を放った。

ジャニー、ドヨン、ジョンウは抜群のスタイルとトレンディな感覚、余裕ある振る舞いで世界中のメディアとファッション関係者を魅了した。音楽を超えてファッション界でも影響力を拡大する3人の今後の活躍に期待が高まっている。

