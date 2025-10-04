香りまで持ち運ぶ。淹れたて気分を、どこへでも【シービージャパン】の水筒がAmazonに登場中‼
抗菌×テフロン。味も香りも、清潔に保つコーヒーボトル【シービージャパン】の水筒がAmazonに登場!
シービージャパンの水筒は、真空二層構造により、温かいコーヒーはしっかり保温、冷たいコーヒーはしっかり保冷。外出先でも、まるでカフェで飲むような一杯を楽しめる。
飲み口は約53ミリメートルと広めに設計されており、香りが立ちやすく、コーヒーカップで飲むような豊かな風味を引き出す。氷も入れやすいため、アイスコーヒーにも適している。
ボトル本体は、開閉や持ち運びの際に手になじむよう、ストライプ状のエンボス加工を施した形状。口径の広さによる持ちにくさを感じさせない工夫がなされている。
衛生面にも配慮し、外面塗装・飲み口・パッキンには抗菌仕様を採用。さらに、内面にはテフロン加工を施し、汚れが付きにくく落としやすい。匂い移りも防ぎ、コーヒー本来の味と香りを損なわない。
香り、温度、清潔さ。すべてにこだわった、コーヒーのためのボトル。
