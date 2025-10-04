自民党の新たな総裁に高市早苗・前経済安保担当大臣が選ばれましたが、県内の党員・党友投票でも高市氏がトップの得票でした。



小泉進次郎・農林水産大臣との決選投票の末、女性として初の自民党総裁に選ばれた高市氏。



県連会長 宮下一郎衆議院議員（長野５区）

【1回目:高市氏に投票 決選:高市氏に投票】

「我が国がさらにパワーアップする、女性の皆さんにも生き生きと活躍いただく、そうした新しい日本をつくるリーダーとしてふさわしいのではないか、という思いがしています。」





後藤茂之衆議院議員（長野４区）【1回目:林氏に投票 決選:小泉氏に投票】「国民の信頼回復のために党も一致団結するし、自民党としての政策やものの考え方をしっかり国民に伝わるように、解党的な出直し、また、国民生活を守るためにしっかり働いていく必要がある。」今回の総裁選では、県内で投票権を持つ党員・党友12824人のうち9545人が投票（投票率74.43％）。結果は、高市氏がトップで3877票、2位は林芳正氏で2706票、小泉進次郎氏は2354票で3番目、小林鷹之氏は365票、茂木敏充氏は198票でした。