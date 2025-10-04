政権与党・自民党の総裁選挙は4日に投開票がおこなわれ、高市早苗氏が新しい総裁に選ばれました。また、高知県内の党員・党友の投票でも、高市氏が最多得票でした。



5人が立候補した自民党の総裁選挙は、4日午後に投開票がおこなわれましたが、1回目の投票では過半数に届かず,高市早苗前経済安全保障相と小泉進次郎農水相の上位2人による決選投票となりました。その結果、高市氏が過半数を獲得し、新しい総裁に選ばれました。





自民党高知県連では、4日午前、県内の党員・党友票の開票作業がおこなわれました。選挙人の数は6908人で、投票率は67.92%。開票の結果、高市氏が最も多い2210票、小泉氏は3番手の1078票で、高知県内の投票でも、高市氏が最多得票でした。決選投票で高知県関係の国会議員は、尾粼正直氏（衆院高知2区）と中西祐介氏（参院徳島・高知区）が高市氏に、中谷元防衛相（衆院高知1区）と梶原大介氏（参院・比例）は小泉氏に投票したということです。【自民党総裁選 高知県連の党員・党友による投票結果（県連発表）】高市早苗 2210票林芳正 1022票小泉進次郎1078票小林鷹之 103票茂木敏充 66票※選挙人数：6908人 投票総数：4692票 投票率：67.92％ 有効投票数：4677票 無効投票数：15票