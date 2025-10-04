¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ñ¥é¤Ë»²²Ã¤Î°Õ¸þ¡¡¥Ñ¥é°Ñ²ñÄ¹¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥ÈÈÝÄê
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¥ï¥ì¥ê¡¼¡¦¥¹¥·¥±¥Ó¥Ã¥Á²ñÄ¹¤Ï3Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤Ï¸í¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»²²Ã¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤¬¥í¥·¥¢¤Î»²²Ã¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂàÌò·³¿Í¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£»¦¿Í¹ñ²È¤ÈÈÈºá¼Ô¤ò¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¶ò¹Ô¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê»²²Ã¤ä¹ñ´ú¡¢¹ñ²Î¤Î»ÈÍÑ¤Ë°ú¤Â³¤È¿ÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡IPC¤Ïº£Ç¯9·î¤ÎÁí²ñ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¹ñÆâ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤Î²ò½ü¤òÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ï½èÊ¬·ÑÂ³¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¥¹¥·¥±¥Ó¥Ã¥Á»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó¡Ê¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£