自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。大方の予想を覆し、高市早苗氏が総裁に決定した。

【１回目投票】

◆高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）

◆小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）

◆３位林芳正氏（議員７２、党員６２＝１３４）

【決選投票】

◎高市早苗氏（議員１４９、党員３６＝１８５）

◆小泉進次郎氏（議員１４５、党員１１＝１５６）

ＮＨＫなどが中継。投票の様子など現場のリアルな雰囲気を伝えた。

「あいうえお順」に名前が呼ばれて壇上にあがって投票が行われ、茂木敏充氏や森山裕幹事長とともに、昨年衆院選で初当選した元グラビアアイドルの森下千里衆院議員（４４）の姿も。

長身に白のパンツスーツが異彩を放っており、ネットでも「森下千里が自民党に居て笑ったｗ」「森下千里って国会議員なの！？」「やっぱりスタイル良いな」との反応が投稿された。

昨年衆院選に比例東北ブロックで出馬し、小選挙区との重複立候補者より上位の単独２位で名簿記載され、当選した。