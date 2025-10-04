10月に放送開始のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（テレビ朝日系）の公式Instagramに、女優の本田望結さん（21）が登場。6月に自身のアカウントで、食生活の変化により10kg痩せたことを明かしていた本田さんの近影に注目が集まっている。



【写真】ドキッ！「大人の本田望結」をお楽しみに…

本田さんは、黒のキャミソールにグレーのトップスを羽織り、黒系のデニムを合わせた落ち着きある色味のコーデを披露。公式Instagramの「大人の本田望結をぜひご覧ください」という言葉通り、可愛らしい笑顔にも大人びた淑やかさが感じられる。



また、本田さん自身のInstagramでは、「さらばだ！夏！」とコメントするなど夏を満喫している様子を公開。黒のカーゴパンツを使ったカジュアルコーデを披露しており、全身写真には「スタイル抜群」「痩せた？？」「可愛い」といったコメントも。他にも「どうやって絞ったの？みゆちゃん可愛くなった」「望結さん、凄く素敵で魅力的で可愛いくて綺麗過ぎです」「もうお姉さんなんだね...」「綺麗やなぁ」「痩せてスタイル良くなった気がする！」「世界一可愛い過ぎる」などの声が溢れていた。