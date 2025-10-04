特産品が楽しめると思う「秋田県の道の駅」ランキング！ 2位「清水の里・鳥海郷」、1位は？【2025年】
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「特産品が楽しめると思う秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「松皮餅が特産物みたいでお土産に買いたいから」（20代女性／大阪府）、「由利本荘市の農産物や漬物・米加工品・松皮餅・天然キノコなどが買えるからです」（20代男性／東京都）、「手作りの加工品が充実しているので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「秋田名物のきりたんぽや海産物を手軽に味わえるからです」（30代女性／東京都）、「きりたんぽ鍋やハタハタなど、数えきれないほどの秋田名物が揃っているから」（30代女性／神奈川県）、「海の展望が良く、ポートタワーも楽しめます。海鮮も美味しくて、一度は立ち寄りたい場所です」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：清水の里・鳥海郷（由利本荘市）／21票由利本荘市にある「清水の里・鳥海郷」は、鳥海山麓の大自然に囲まれた、地元農産物や加工食品が人気の道の駅。隣接する直売所「ほっといん鳥海」には、地元産の農産物や米加工品、松皮餅などの特産品がそろっています。レストランでは鳥海山麓の「百宅（ももやけ）」で栽培されたそばで作った「百宅そば」を楽しむこともでき、ドライブの立ち寄りスポットにぴったりです。
1位：あきた港（秋田市）／39票秋田市の「あきた港」は、高さ100mのポートタワー・セリオンを中心とした道の駅で、無料の展望台からは360度の大パノラマが広がります。施設内には、地元の野菜やお酒のほか、人気のお土産としていぶりがこやきりたんぽ、稲庭うどんなど多数の特産品が。さらに、秋田名物ババヘラアイスの味をソフトクリームに仕立てた「ババヘラソフト」や、自分好みのネタを好きなだけチョイスできる「お好みのっけ丼」も人気です。
回答者からは「秋田名物のきりたんぽや海産物を手軽に味わえるからです」（30代女性／東京都）、「きりたんぽ鍋やハタハタなど、数えきれないほどの秋田名物が揃っているから」（30代女性／神奈川県）、「海の展望が良く、ポートタワーも楽しめます。海鮮も美味しくて、一度は立ち寄りたい場所です」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
