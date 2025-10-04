自民党総裁選挙が４日に行われ、高市早苗氏が第２９代総裁に選ばれました。女性が総裁に就任するのは初めてです。一方、群馬県内の党員・党友による地方票も高市氏が最も多く、２位は小泉氏、３位は林氏でした。

５人が立候補した自民党の総裁選は４日に投票が行われました。総裁選は国会議員票と「地方票」と呼ばれる党員・党友票の合わせて５９０票で争われ、５人の候補とも１回目の投票で過半数に届かず、高市前経済安全保障担当大臣（６４）と小泉農林水産大臣（４４）による決選投票となりました。

決選投票は国会議員票２９５票と各都道府県連に１票ずつ振り分けられた４７票の合わせて３４２票で争われました。開票の結果、高市氏が１８５票、小泉氏が１５６票となり、高市氏が３回目の挑戦で新しい総裁に選ばれました。

高市氏は今月１５日召集を軸に調整が進む臨時国会で石破総理大臣の後継となる第１０４代総理大臣に指名される公算が大きく、女性の総理就任は史上初めてとなります。衆参両院で少数与党の中、政権安定化に向けた連立枠組みの拡大が焦点となります。総裁の任期は再来年の９月までで、高市氏は今後幹事長など党役員人事に着手し、新たな執行部を発足させます。

前橋市にある自民党県連では４日午前１０時、国会議員票の投開票に先立ち、県議会議員らによって県内の党員・党友による地方票の開票作業が行われました。県連の発表によりますと、開票の結果、高市氏が５３０４票でトップ、次いで小泉氏が４５３３票、林氏が２３４４票などの結果となりました。投票率は６６．５４％でした。

自民党県連の金井康夫幹事長は群馬テレビの取材に対し「新総裁には女性ならではの発想と実行力で多様な意見を束ね、国民生活と地域経済の再生を力強く進めていただきたい。県連としても一致結束して新体制を支えていく」とコメントしています。また、山本知事は「高市新総裁のもとで地元の声に真摯に耳を傾け、国と地方が連携し、国民の期待に応える政権運営を行っていくことを強く願っている」などとするコメントを発表しています。