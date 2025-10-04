秋の関東高校野球県予選は４日に準決勝２試合が行われ、関東大会出場校が決まりました。

第１試合は高崎商科大学附属と前橋商業の一戦です。１回表、商大附属は１アウト１塁２塁のチャンスに４番・渡辺大夢。センターオーバーのタイムリーツーベースで商大附属が先制します。つづく５番・太田のタイムリーヒットなどで初回に３点を奪います。

その裏、追う前橋商業は２アウト１塁で４番・清水が右中間を破るタイムリーツーベース。すぐさま１点を返すと前橋商業はさらに２回の裏、２アウト２塁３塁のチャンスで１番・関口。三遊間を破るタイムリーヒットでさらに１点を返し１点差に詰め寄ります。

前橋商業の反撃ムードが漂う中、商大附属は３回の表でした。２アウト２塁で７番・山岸。低めの球をすくい上げてレフトオーバーのタイムリースリーベース。４対２と再び２点差とします。商大附属、投げては先発・左のエース藤田が１０本のヒットを浴びながらもひとりで投げぬき３失点。商大附属が６対３で前橋商業を下し、決勝進出、創部２２年目で初めての関東大会出場を決めました。

つづく第２試合は、桐生第一が高崎を１６対１で破り、４年ぶりの決勝進出と関東大会出場を決めました。

決勝は５日に小倉クラッチ・スタジアムで行われ、秋の県王者が決まります。