¡¡Àè·îºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ä«¥É¥é¤Ç±é¤¸¤¿­à°é¤Æ¤ÎÊì­á¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿51ºÐ½÷Í¥¤¬ÏÂÁõ¤«¤éÍÎÁõ¤Ø¡Ä¡£Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Á¯ÌÀ¤ÊÀÄ°ì¿§¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÅÄºÚÊæ¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÉ×Ž¥¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î­à°é¤Æ¤ÎÊì­áÀéÂå»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¿¸ÍÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Û¥ê¥×¥íÇÐÍ¥Éô¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£¤ë­àÁÇ¤Î»Ñ­á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¸ÍÅÄ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀéÂå»Ò¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤¿±éµ»¡¢ ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¹â¡Á¥Ã♡¡×¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Öµ¤ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¤¨¤¨½÷Ë¼¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ó¡×¤Ê¤ÉÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿ÍÎÁõ»Ñ¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¸ÍÅÄ¤Ï1993Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¨¤¨¤Ë¤ç¤Ü¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ«ÁÒ¡Ê±§º´Èþ¡ËÍª´õÌò¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£