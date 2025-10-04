スーパーゴールを決めた磐田の川合。写真：福冨倖希

写真拡大

　ジュビロ磐田は10月４日、J２第32節でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦。１−０の勝利を飾った。

　先日にジョン・ハッチンソン監督の契約が解除され、新たにチームを率いることになった安間貴義新監督。新体制の初陣で、序盤からボール支配率で上回り、主導権を握る展開に。
 
　すると44分、川合徳孟のスーパーゴールで先制に成功する。川合が相手のクリアボールをエリア外で収めると、右足でドライブ回転をかけたシュートを放つ。放たれたボールは綺麗な弧を描き、ゴール右隅に吸い込まれた。

　１点リードで迎えた後半、相手に押し込まれる場面が増えるも、GK川島永嗣をはじめとした守備陣が集中を切らさず、身体を張ったディフェンスで跳ね返す。

　試合はそのままタイムアップ。磐田が１−０で３試合ぶりの白星を飾り、勝点を51に伸ばして暫定７位に浮上。次節は10月18日にホームで徳島ヴォルティスと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介