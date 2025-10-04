横浜FCは降格圏脱出ならず。後半に攻勢も１点が遠く、福岡に０−１敗戦で今季初の連勝はまたもお預け
Jリーグは10月４日、J１第33節のアビスパ福岡対横浜FCをベスト電器スタジアムで開催。１−０で福岡がホームで勝利を収めた。
14位の福岡と、降格圏の18位に沈む横浜FC。残留を争う両チームの一戦は、お互いになかなかチャンスをものにできず。
前半は福岡が攻勢を強めるなかで、15分の田代雅也のシュートは、GKヤクブ・スウォビィクのセーブに遭う。27分、セットプレーからウェリントンが放ったショットもゴール上に外れる。
それでも51分、ついに先制。左CKに左足で合わせた湯澤聖人が、今シーズン初ゴールを挙げる。
横浜FCは終盤にかけてボールを握る時間が増える。しかし、ブロックを敷く福岡の守備を思うように崩しきれない。
73分にはジョアン・パウロが、櫻川ソロモンとの連係からボックス内に進入するも、シュートはGK小畑裕馬に止められた。
試合はこのまま終了。１点のリードを最後まで守り抜いた福岡が、８試合ぶりの勝利で連敗を５で止めた。一方で敗れた横浜FCは、今季初の連勝ならず。降格圏脱出とはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
