PKで決勝点をマークしたトルガイ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　劇的な逆転勝ちだ。

　サンフレッチェ広島は10月４日、J１第33節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。２−１で勝利した。

　50分に先制を許すも、88分にセットプレーからキム・ジュソンのヘッド弾で追いつく。そして90＋５分、途中出場のトルガイ・アルスランがPKを沈め、試合をひっくり返した。

　試合後のフラッシュインタビューにトルガイが対応。負傷明けで“復帰弾”を挙げた男は、「こんなに素晴らしいサポーターのみなさんの前でプレーできて、本当に幸せです」とコメント。次のように続ける。

「６か月間、ずっとサポートしていただいて、本当にありがとうございました。みなさまからの愛は、ちゃんと届いています。ありがとうございます」
 
　PKは、自分が蹴ると決めていた。

「自分がピッチに入っていたら、絶対に蹴ろうと思っていましたし、最後の最後、本当に難しい状況で、責任を持って蹴ろうと思っていました。

　ただやっぱり、自分がこうやって蹴れたのも、素晴らしいサポートをいただいたクラブのすべてのみなさん、コーチングスタッフ、選手のみんな、本当にありがとうと言いたいです」

　見事な復活を遂げたトルガイが、特大の感謝を伝えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】紫の魔法使いにプレッシャーは関係なし！最高に痺れるPKを沈めたトルガイ・アルスラン

 