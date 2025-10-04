感謝！ 感謝！ 感謝！ トルガイが劇的勝利を呼び込む決勝弾。終了間際に責任を持ってPKを沈める「本当にありがとう」【広島】
劇的な逆転勝ちだ。
サンフレッチェ広島は10月４日、J１第33節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。２−１で勝利した。
50分に先制を許すも、88分にセットプレーからキム・ジュソンのヘッド弾で追いつく。そして90＋５分、途中出場のトルガイ・アルスランがPKを沈め、試合をひっくり返した。
試合後のフラッシュインタビューにトルガイが対応。負傷明けで“復帰弾”を挙げた男は、「こんなに素晴らしいサポーターのみなさんの前でプレーできて、本当に幸せです」とコメント。次のように続ける。
「６か月間、ずっとサポートしていただいて、本当にありがとうございました。みなさまからの愛は、ちゃんと届いています。ありがとうございます」
PKは、自分が蹴ると決めていた。
「自分がピッチに入っていたら、絶対に蹴ろうと思っていましたし、最後の最後、本当に難しい状況で、責任を持って蹴ろうと思っていました。
ただやっぱり、自分がこうやって蹴れたのも、素晴らしいサポートをいただいたクラブのすべてのみなさん、コーチングスタッフ、選手のみんな、本当にありがとうと言いたいです」
見事な復活を遂げたトルガイが、特大の感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】紫の魔法使いにプレッシャーは関係なし！最高に痺れるPKを沈めたトルガイ・アルスラン
