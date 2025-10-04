◇男子ゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第3日（2025年10月4日 愛知県 三好CC西C＝7300ヤード、パー71）

第3ラウンドが行われ、4位から出たツアー10勝の今平周吾（33＝ロピア）が6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの68で回り、下家秀琉（23＝ELECOM）とともに通算10アンダーで首位に並んだ。

2番でバーディーを先行させたが、6番でつまずいた。第1打をラフに入れてレイアップ。第3打をバンカーに打ち込み目玉になる不運に見舞われ、4オン2パットのダブルボギーを叩いた。

意気消沈しそうな局面で踏ん張った。231ヤードと難易度の高い8番パー3で3メートルにつけてバーディー。「流れが悪くなりかけていたところでバーディーが来てくれたので、また頑張れた」と息を吹き返し、後半は4バーディー（1ボギー）を重ねた。

8月に長女・紗奈ちゃんが誕生した。試合に出場しなかった前週は家族と過ごしリフレッシュ。「癒やされますね」とパワーを充電して臨み、ツアー11勝目を射程に捉えた。

初日の2日に誕生日を迎えた33歳は「バースデーウイークに優勝したい」と今季初優勝に視線を向けた。