◇セ・リーグ ヤクルト3ー1広島（2025年10月4日 マツダ）

今オフにメジャー挑戦を示しているヤクルトの村上宗隆内野手（25）が4日、今季最終戦となった広島戦（マツダ）に出場。4打数1安打3三振で国内ラストゲームを終え、感謝の思いを口にした。

試合後は晴れやかな表情でファンに手を振った主砲。シーズンを振り返り、「悔しさがやっぱり1番最初に来ます」と唇をかんだ。今季は上半身のコンディション不良で2軍調整が続き、開幕は2軍スタート。7月29日に1軍に復帰し、出場56試合で22本塁打をマークした。「143試合に出られなかった。でも、終わったことなので、ケガをまたしないように、ちゃんといいシーズンだったって言えるようにしていければなと思います」と続けた。

今オフのメジャー挑戦を表明しており、8年在籍した球団について「本当に感謝の気持ちでいっぱい。ポスティングをして、球団が決まらなければどうなるか分からないですけど、でも決まった時に、またそういう話ができればなと思います。こうやって8年間いろんな方々とかかわって、今の自分がいるので、本当に感謝しかないですね」と感謝の思いを口にした。

マツダスタジアムではファンから「メジャーで暴れろ」のコールも上がった。「もちろん、聞こえてましたし、まだ決まったわけじゃないですけど、行くっていうか、ポスティングをするっていうことは球団と話をして、たぶん、OK出してもらえるので、頑張りたいなと思ってます」と決意を新たにした。

ヤクルト“最終戦”は白星締め。「凄くうれしかったですね。監督が最後でしたし、21年、22年は優勝もできて。凄く今日もうれしかったです」と今季限りで退任する高津監督のラストを白星で飾り、笑顔。指揮官にはウイニングボールを渡し、「ありがとうございましたっていう、本当に感謝の気持ちだけです」と心境を打ち明けた。