将棋・藤井聡太七冠（23） 「竜王戦七番勝負」の第1局 永世竜王に向けて幸先の良いスタート 第2局に向けて「よりしっかりと準備をしていきたい」
将棋の藤井聡太七冠（23）が、将棋界最高峰のタイトル戦「竜王戦」七番勝負の第1局で挑戦者の佐々木勇気八段（31）に勝利し、幸先の良いスタートを切りました。藤井七冠はこのシリーズに勝てば「永世竜王」の資格を獲得します。
きのう（3日）から2日間にわたって東京・渋谷区のセルリアンタワー能楽堂では竜王戦の第1局が行われていました。
対戦相手は、昨年の竜王戦でも戦った佐々木勇気八段（31）で、きょう（4日）午後4時半ごろに藤井七冠が75手で勝利しました。
藤井七冠は、このシリーズに勝てば竜王戦を5連覇したことになり、「永世竜王」の資格を獲得します。
対局後、藤井七冠は2局目への意気込みを語りました。
藤井聡太七冠
「いいスタートを切ることができたかなとは思いますけど、第2局は後手番ということになるので、よりしっかりと準備をしていきたいと思います」
第2局は今月16日から2日間、福井県あわら市で行われる予定で、先に4勝した方が竜王のタイトル獲得となります。