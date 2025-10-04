¹â»Ô»á¤ËÙÇÃ×Èï³²¤ÎÁá´ü²ò·è´üÂÔ¡¡²ÈÂ²¡ÖËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤²ò·è¤òµá¤á¤¿¡£²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤ÎÊìÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿Í¸¢¤òÌµ»ë¤·¤¿ÌäÂê¤Ë²ÈÂ²¤ä¹ñÌ±¤¬²¿½½Ç¯¤âÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¹â»Ô»á¤¬²ò·è¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°´Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢ÙÇÃ×¤ò¤ï¤¬¤³¤È¤ÈÂª¤¨¤Æ¡ÖÅÜ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¤¡¢²ÈÂ²²ñ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤¬·òºß¤Ê¤¦¤Á¤ËÁ´ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î°ì³çµ¢¹ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£