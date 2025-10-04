¾®Àî¾½»ÔÄ¹à¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñá¤ËÃæÌî²í»ê»á¤¬»ýÏÀ¡Ö½÷À¤¬»ÔÄ¹¤ä¤«¤é¤³¤ÎÄøÅÙ¡£µÕÃË½÷º¹ÊÌ¡×
¡¡¸µ¸üÏ«´±Î½¤Ç¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÌî²í»ê»á¤¬£´Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£´ûº§¤Î»Ô´´Éô¿¦°÷¤È£±£°²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÀè·î£²£´Æü¤Î¡Ö£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¨Æü²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¡££²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶»ÔµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤â¡¢¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤äÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÌî»á¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Û¤Ë£±£°²ó¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¡ØÉÔ³Ð¤Ë¤âÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ï»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ê¤ã¤¹¤ó¤ÀÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¨¤¨¤Í¤ó¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¤µ¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈþÆÁ¤Ç¤¹¤è¡£¾®³ØÀ¸¤È¤«¤Ë¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ó¤Í¤ó¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡¢¤³¤ì¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌäÂê¤ÎàÁêÃÌ¾ì½êá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ÔÌò½ê¿¦°÷¤¬¥é¥Ö¥Û¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡£¾®¿´¼Ô¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ø¥é¥Ö¥Û¤ÇÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¾å»Ê¤Ë¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÏ¢Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃæÌî»á¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤¬²¾¤ËÃËÀ¤Ç´´Éô¿¦°÷¤¬½÷À¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥â¥é¥Ï¥é´Þ¤á¤ÆÀ¤´ÖÂçÁû¤®¤ä¤È»×¤¦¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½÷À¤¬»ÔÄ¹¤ä¤«¤é¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¦¡£µÕÃË½÷º¹ÊÌ¤ä¤È¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£µÆüÉÕ¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç£±µé¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿´´Éô¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿È¤Î´í¸±´¶¤¸¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¤³¤Î¿¦°÷¡£ËÍ¡¢´õË¾¹ßÇ¤À©ÅÙ¤Ç¹ßÇ¤¤·¤¿¤È¤¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÁÈ¿¥Á´ÈÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢£±ÃÊÍîÍî¤È¤»¡Ù¤Ã¤Æ¶¯Í×¤·¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¿¦°÷¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÌÜ¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼þ¤ê¤¬¡Ø¥é¥ó¥¯²¼¤²¤Æ¤½¤ì¤ÇËë°ú¤¤ò¿Þ¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£