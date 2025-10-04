保田圭、故・服部幸應さん一周忌に思い馳せる「大切な思い出の場所で…」 ラジオ番組で8年半共演
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（44）が4日 、自身のインスタグラムを更新。昨年10月4日に78歳で亡くなった料理評論家の服部幸應さんへの思いをつづった。
【写真】大切な場所で故・服部幸應さんに思いを馳せる保田圭
保田は、服部さんのラジオ番組FM NACK5『服部幸應 WELL TASTE』にアシスタントとして出演しており、8年半にわたり共演。服部さんが亡くなった当時のブログでは、「先生が倒れられた日、普段通りにラジオの収録をし、その後、陳さんのお店で久しぶりに昼食をご一緒させて頂きました」と明かしていた。
この日は、「今日は服部幸應先生のご命日 ちょうど1年前の、この時間…ランチをご一緒しておりました」と明かし、「その大切な思い出の場所で服部先生に想いを馳せながらランチをしてきました」と服部さんの写真を手に思い出の店で食事をする様子を投稿。
「先生の大好きだったウンパイローや麻婆豆腐 青椒肉絲に杏仁豆腐 きっと先生も一緒に召し上がって下さっていたと思います いい時間を過ごすことができました」と、服部さんへの思いを募らせた。
投稿には、いきものがかりの楽曲『ありがとう』を添え、「#この曲は先生がお好きだった曲です」と紹介。恩師への感謝と追悼の思いを込めた。
【写真】大切な場所で故・服部幸應さんに思いを馳せる保田圭
保田は、服部さんのラジオ番組FM NACK5『服部幸應 WELL TASTE』にアシスタントとして出演しており、8年半にわたり共演。服部さんが亡くなった当時のブログでは、「先生が倒れられた日、普段通りにラジオの収録をし、その後、陳さんのお店で久しぶりに昼食をご一緒させて頂きました」と明かしていた。
「先生の大好きだったウンパイローや麻婆豆腐 青椒肉絲に杏仁豆腐 きっと先生も一緒に召し上がって下さっていたと思います いい時間を過ごすことができました」と、服部さんへの思いを募らせた。
投稿には、いきものがかりの楽曲『ありがとう』を添え、「#この曲は先生がお好きだった曲です」と紹介。恩師への感謝と追悼の思いを込めた。