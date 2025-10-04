京都vs川崎F スタメン発表
[10.4 J1第33節](サンガS)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
MF 48 中野瑠馬
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 5 アピアタウィア久
MF 16 武田将平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 27 山田楓喜
MF 32 齊藤未月
MF 44 佐藤響
MF 88 グスタボ・バヘット
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 39 土屋櫂大
MF 29 名願斗哉
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
