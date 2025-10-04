[10.4 J1第33節](三協F柏)

※17:30開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 88 馬場晴也

MF 3 ジエゴ

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 19 仲間隼斗

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 22 野田裕喜

DF 32 Y. Yamanouchi

MF 28 戸嶋祥郎

MF 40 原川力

FW 9 細谷真大

FW 15 小見洋太

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 16 加藤蓮

DF 22 角田涼太朗

DF 35 関富貫太

MF 8 喜田拓也

MF 14 植中朝日

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

MF 37 ジョルディ・クルークス

FW 48 谷村海那

控え

GK 31 木村凌也

DF 44 トーマス・デン

MF 6 渡辺皓太

MF 17 井上健太

MF 18 オナイウ情滋

MF 20 天野純

MF 25 鈴木冬一

FW 23 宮市亮

FW 26 ディーン・デイビッド

監督

大島秀夫