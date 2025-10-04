柏vs横浜FM スタメン発表
[10.4 J1第33節](三協F柏)
※17:30開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 22 野田裕喜
DF 32 Y. Yamanouchi
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 48 谷村海那
控え
GK 31 木村凌也
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 17 井上健太
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 25 鈴木冬一
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
