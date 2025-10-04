2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

井桁弘恵演じる矢嶌莉沙と、豊田裕大演じる城内涼が禁断の恋に落ちる。二人を待ち受けるのは、底の知れない不倫地獄…放送まであと3日、場面写真を公開！

主人公・莉沙が妊活のために訪れたパーソナルジムで出会ったのは、美しい男・涼。夫との関係に悩む莉沙は、涼との触れ合いにひと時の安らぎと癒しを感じる。しかし、涼は妻からの暴力に苦しむDV被害者だった……。「彼を救いたい」そんな気持ちが、いつしか愛情へと変わり、二人は禁断の恋へと落ちていく。

人間の秘められた欲望が少しづつ露わになっていく、秋の夜長にふさわしい大人のラブストーリー。ひとつのマンションを舞台に繰り広げられる、最上級のドロドロドラマ。そして、誰かが死ぬ。不倫という罪を犯した登場人物たちに、果たして救いはあるのか？地獄の入り口にふさわしい第一話をお見逃しなく！

第一話 あらすじ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/story/

さらに、吉井和哉による主題歌「甘い吐息を震わせて」ドラマ版オリジナルサイズに乗せたロング予告も配信決定！※TVerのみでの期間限定配信

禁断の恋に落ちる、莉沙と涼の姿もついに解禁！莉沙・涼・凪子（山崎紘菜）に加え、高久（落合モトキ）・奏子（奈月セナ）・将也（小久保寿人）が登場する第一話ロング予告映像を、約1分30秒の主題歌に乗せて公開。

歪んだ愛でもいい、狂った愛でもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ…欲望に流されて禁断の愛へと堕ちていく三組の夫婦の姿をお見逃しなく！

◆城内涼役・豊田裕大 主題歌コメント

まさか自分が吉井和哉さんの楽曲と共にお仕事をする時が来るとは思いませんでした。

メロウなビートに荒野の中を愛を求めて、ただ1人彷徨いながら歩く様な吉井さんの歌声がこのドラマにピッタリだと思います。

ドラマとセットで一緒に楽しんで頂けると幸いです。

◆イントロダクション

― 全員不倫、誰かが死ぬ ―

純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた。

そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼。

「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく。

夫への愛情を暴力でしか表現できない、DV妻。

既婚者マッチングアプリに手を出す、不倫夫。

妻を下に見る、モラハラ美容外科医。

夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする、トロフィーワイフ。

歪んだ愛でも良い、狂った愛でも良い、傷ついてもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ

三組の夫婦による、地獄のような三角不倫

そして、誰かが死ぬ・・・

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。

愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく姿を描く、

この秋、最も刺激的な不倫ドラマが幕を開ける・・・！

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

