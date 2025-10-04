相葉雅紀と小峠英二の、バイクに乗らない人もバイクで旅した気分になる番組！バイクの旅なら「相葉モータース」第2弾 放送決定！放送は、日本テレビ系にて10月11日（土）よる10時〜10時54分。TVer、Huluにて地上波放送後より見逃し配信。

今年5月に放送した、バイク好きの相葉がバイク旅をする「相葉モータース」。好評につき10月11日（土）のゴールデンタイムでの放送が決定。「嵐にしやがれ」のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠とともに、バイクで日本を巡るというバラエティー番組。

旅の道中はすべて相葉・小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた、気ままなツーリング旅。今回は「飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅！」。果たしてふたりは無事にゴールへたどり着けるのか？事前に旅のプランを決める様子から、ふたりならではの道中を追いかける。

絶景あり、グルメあり、疲弊あり、笑いあり。放送をどうぞお楽しみに！

