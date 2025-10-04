自民党新総裁に、高市早苗氏が選ばれました。広島での反応です。



■70代

「すごい！応援していました。なんとか日本が平和でずっといられるような対策をしてもらいたい」



■20代

「初めての女性（総裁）なので、子育て支援とか頑張ってくれたらいいなと。女性ならではの視点でいろんな政策を進めていってもらえたら」



■60代

「トランプ大統領とうまくやっていけるのか不安なところは最初からあったので、農水大臣を頑張っていたので小泉さんの方がいいかなと思っていた」





■60代「頑張ってもらいたいです。みなさんの国民の生活が安定するように」一方、総裁選の様子を見守った、広島の自民党員は…。■自民党員 河野修興さん「全く新しい目で見られる。女性としての観点があると思われることと、夢がある日本を作っていくということを言っていたのも非常にいいことではないかと」■自民党 高市早苗 新総裁「全世代総力結集で、全員参加で頑張らなければ立て直せませんよ。働いて働いて働いて働いて働いて参ります。」今後は、10月15日にも開かれる臨時国会で、次の総理大臣が指名されます。自民党は現在、衆参ともに少数与党である一方、野党側の足並みはそろっておらず、高市新総裁が憲政史上初となる女性総理に指名される見通しです。【2025年10月4日 放送】