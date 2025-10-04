¤³¤ì¤¾ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡¡PL³Ø±à¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Ê¿ÀÐÍÎ²ð¤È¾å½ÅÁï¤¬Áª¤Ö¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×
Ê¿ÀÐÍÎ²ð¡ß¾å½ÅÁï¡¡Á°ÊÔ
1998Ç¯¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×¤Ç¡¢Ì¾Ìç¡¦PL³Ø±à¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿Ê¿ÀÐÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ê¸µ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾å½ÅÁï¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¤½¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´£²²ó¤ÎÁ°ÊÔ¤ÏÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¤ÈÆâÌî¼ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡©
¡½¡½º£Ç¯¤â²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤âPL³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âÅö»þ¤Î¤³¤È¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿ÀÐÍÎ²ð¡Ê°Ê²¼¡¢Ê¿ÀÐ¡Ë¡¡»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å½ÅÁï¡Ê°Ê²¼¡¢¾å½Å¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËèÇ¯¤´ÃúÇ«¤Ë±«¤Ç»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÇòµå¤Îµ²±¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ê²£ÉÍÀï¤Î±äÄ¹½½¼·²óÉ½¤Ë¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¥·¡¼¥ó¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢27Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡ËÍ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¡Ê»î¹ç¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡Ë¥À¥µ¤¤¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾å½Å¡¡¤¢¤ì¡¢¥À¥µ¤¤¤è¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÁÇ¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤«²¶¤°¤é¤¤¤ä¤Ç¡£
¾å½Å¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤ä¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú³°¤»¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÂåÉ½"¾¾ºäÂçÊå"¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ï1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¾¾ºäÀ¤Âå¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÀèÈ¯Åê¼ê¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾å½Å¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿ÀÐ¡¡ÀèÈ¯¤Ï¾¾ºäÂçÊå¡Ê¸µÀ¾Éð¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡Ë¤Ç¤·¤ç¡£
¾å½Å¡¡³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¹â¹»»þÂå¡Ë¸ø¼°Àï44¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¹â¹»Ìîµå¤ÏÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤«¤¬Å´Â§¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¾¾ºäÂçÊå¤ÏºÇ¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤ËÂÐÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¿ÀÐ¡¡·å°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¾×·â¤ò¡¢¤Î¤Á¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å½Å¡¡»ä¤ÏÂÐ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Î¾×·â¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÈà¤ÎÅê¤²Êý¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÇØÃæ¤È¹ø¤òÄË¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤Ç¤â¡¢µå¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¾å½Å¡¡¤¢¤ÎÅê¤²Êý¤Ïµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇØÃæ¤È¹ø¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ÎÅê¤²Êý¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸å¡¹¡¢¾¾ºä¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·õÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·õÆ»¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¹ÇØ¶Ú¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤Þ¤¡¡¢ÂÐÀï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«......¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¾å½Å¡¡»ä¤Î¤Ê¤«¤ÇÈëºö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¾¾ºäÂçÊå¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÊPL³Ø±à¤Î¡ËÌî¼ê¿Ø¤Ï²£ÉÍ¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¾¾ºä¤È¾å½Å¤òÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¾¾ºä¤Î¤Û¤¦¤¬Á´Á³¾å¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¾¾ºä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥É¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¾ºä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤«¤éÆþ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾¾ºä¤µ¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤ÎÂÎ¤Ä¤¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾å½Å¡¡ºÙ¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ú¼¡¡¹Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤ëÌ¾Åê¼ê¤¿¤Á¡Û
¡½¡½Â³¤¤¤ÆÍÞ¤¨Åê¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ì½ï¤Ç¤·¤ç¡£Æ£Àîµå»ù¡Ê¸µºå¿À¡¢¥«¥Ö¥¹¤Û¤«¡Ë¡£
¾å½Å¡¡¹â¹»¤Î»þ¤ËÂÐÀï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£Àîµå»ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏËÍ¤é¤¬£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¹âÃÎ¾¦¶È¤Î·»Äï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£"µå»ù"¤Ã¤Æ¹â¹»Ìîµå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÂÎ¤ÏºÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂÐÀï¤·¤Æ¤ë¡©
Ê¿ÀÐ¡¡²¶¤Ï¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ë²¿½½¥»¥ó¥Á¤â¾å¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌðÌî¡Êà¢Âç¡Ë¤µ¤ó¤ÏÄã¤á¤Ë¤Ê¤ó¤«¹½¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ù¥ë¥È¤°¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Íè¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¡½¡½Æ£Àî¤µ¤ó°Ê³°¤ÇÍÞ¤¨¤Î¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿ÀÐ¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢±ÊÀî¾¡¹À¡Ê¸µ¹Åç¡Ë¤È¤«¡£
¾å½Å¡¡»ä¤Ï¡ÊÎ©¶µ¡ËÂç³Ø¤Î»þ¤Ë¡Ê°¡ºÙ°¡Âç¤Î±ÊÀî¤ò¡Ë¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ëÁª¼ê¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢ºå¿À¤Îµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¡£¤¢¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤¿²ÃÆ£ÂçÊå¡£
¾å½Å¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾å½Å¡¡¡Ê¾¾ºä¡¢Æ£Àî¤Ç¡Ë±¦±¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÏÂÅÄµ£¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥«¥Ö¥¹¡Ë¤«¤Ê¡£
¡¡Âç³Ø¤Î»þ¤ËÂÐÀï¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æº£ÅÙ¤Ï¡ÖÏÂÅÄµ£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÅìÂçÀï¤Ç¡Ë´°Á´»î¹ç¤ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÂÅÄ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥ó¡¢¥°¥ó¤Ã¤Æ£²²ó¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âª¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁ´Éô¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¾¾ºä¤ß¤¿¤¤¤Ë150¥¥í¤òÅê¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢140¥¥í¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦µå¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤Ï¤½¤Ã¤Á¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¤È¡£¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¤ÏÏÂÅÄ¤ò¸¦µæ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¾¾ºä¤ÈÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´°Á´»î¹ç¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÁá°ðÅÄÂçÀï¤Ç¤Ï¡ËÏÂÅÄ¤ÎÅê¤²Êý¤ò¥Þ¥Í¤·¤ÆÏÂÅÄ¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¥ï¥±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ÀÐ¡¡²¶¤â¡ÊÆ±»Ö¼Ò¡ËÂç³Ø»þÂå¤ËÏÂÅÄ¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤¹¤´¤¯ÆÈÆÃ¤À¤è¤Í¡£
¾å½Å¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Î»þ¤âÂç³Ø£±Ç¯À¸¤Î½Õ¤â130¥¥í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë144¥¥í¤òÅê¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê£±¥«·î¡¢£²¥«·î¤Çµå¤¬15¥¥í¶á¤¯¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç144¥¥í¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤Ïº¸Åê¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦¼ê¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡¢µå¤¬15km¤¯¤é¤¤Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÏÂÅÄ¤Î¥°¥í¡¼¥ÖÂ¦¤Î¼ê¤Î»È¤¤Êý¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤é¡¢´°Á´»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ºäÂçÊå¤ÈÏÂÅÄµ£¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡ËÍ¤âÏÂÅÄµ£¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡Ú¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤Êá¼ê¤¬É¬Í×¡Û
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Êá¼ê¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾å½Å¡¡¤¤¤Ä¤âÕé¾¾°ìÀ®¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Û¤«¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢²£ÉÍ¹â¹»¤Î¶¯¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¾ºäÂçÊå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®»³ÎÉÃË¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï½Õ¤â²Æ¤â¡¢¾®»³¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¾ºä¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®»³ÎÉÃË¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿ÀÐ¡¡³Î¤«¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤â¤¢¤Î²Æ¤ËÄÙ¤·¤Ë¤«¤«¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®»³ÎÉÃË¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÉÃË¤Ï¥¢¥ê¤À¤Í¡£
¾å½Å¡¡¤ß¤ó¤Ê¹â¹»»þÂå¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢ÌÚº´´ÓÍÎ¡Ê¸µµð¿Í¤Û¤«¡Ë¡¢±ÊÀî¾¡¹À¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾®»³ÎÉÃË¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆâÌî¼ê¤âÍÌ¾Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡Û
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡ËÍ¤Ï¡¢¾®Ã«Ìî±É°ì¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Û¤«¡Ë¡£¤¢¤È¸åÆ£ÉðÉÒ¡Ê¸µÀ¾Éð¤Û¤«¡Ë¤È¤«¡£±É¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ®ÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¡©
¾å½Å¡¡¤¤¤¤¤Í¡£¡Ê¾®Ã«Ìî¤Ï¡Ë¤³¤ì¤Þ¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¾ºäÂçÊå¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡ÊÁÏ²Á¡ËÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡Ê£´Ç¯»þ¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¡ËÏÂÅÄµ£¤«¤é£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤Ç¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÁÏ²Á¹â¹»¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤ì¤È¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡Åì½Ðµ±Íµ¡Ê¸µ¹Åç¡Ë¡£
¾å½Å¡¡¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤â½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÂÐÀï¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢Åì½Ð¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â°Õ³°¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¾å½Å¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éµå¤ò128¥¥í¤°¤é¤¤¤ÇÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢£²µåÌÜ¤¬133¥¥í¤°¤é¤¤¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï138¥¥í¤òÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Îµå¤¬Â®¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂ®¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¡½¡½Ã¦ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾å½Å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤É¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¥¹¥¯¥¤¥º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ê¿ÀÐ¡¡Åö»þ¡¢²¶¤ÈÅì½Ð¤Î´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾å½Å¡¡É¡¤Î¹â¤µ¤¬»÷¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼¡¤Ï¥µ¡¼¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ìÂò¤Ç¤·¤ç¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì¡Ê¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¡£
¾å½Å¡¡¼éÈ÷¤â¤¤¤¤¤·¤Í¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¼éÈ÷¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¾å½Å¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÂ¼ÅÄ¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾¾ºäÂçÊå¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Åö»þ¤«¤é¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¡¢¤½¤Î¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¹Ã»Ò±à¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤½¤³¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ó¤¯¤«¤éÆüÂç¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤³¤¦¤¤¤¦¡ÊÂÖÅÙ¤¬Âç¤¤¤¡Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤¬¤³¤¦¡ÊÉáÄÌ¤Ë¡ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£¤ÇÂ¼ÅÄ¤¬......¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°¤¸¤Ê¤¤Àº¿ÀÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¾å½Å¡¡¾¾ºäÀ¤Âå¤Ç¤â°ìÈÖ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤è¤Í¡£
Ê¿ÀÐ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÀÐ¡¡Ûð±Ñ¿´¡Ê¸µ¹Åç¡Ë¡£
¾å½Å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¡¼¥×¤ÎÆóÍ·´Ö¡Ê¥»¥«¥ó¥ÉÅì½Ð¡Ë¤âÁêÀ¤è¤µ¤½¤¦¤À¤·¡£¤ª»û¤ÎÂ©»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡£
Ê¿ÀÐ¡¡±Ñ¿´¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
¾å½Å¡¡¤½¤¦¤À¤è¡£Ì¾Á°¤«¤é¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©
Ê¿ÀÐ¡¡¾Ü¤·¤¤¤è¤Í¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾å½Å¡¡ÍÌ¾¤À¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ°¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¤·¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡ä¡ä¡ä¾¾ºäÂçÊå¤òÆóÅáÎ®¤Çµ¯ÍÑ¡©¡¡Ê¿ÀÐÍÎ²ð¤È¾å½ÅÁï¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎºÇ¶¯ÂÇÀþ
Profile
Ê¿ÀÐÍÎ²ð¡Ê¤Ò¤é¤¤¤·¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë¡¿1980Ç¯£´·î23Æü¡¢ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£PL³Ø±à¤«¤éÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2019Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å½ÅÁï¡Ê¤«¤ß¤·¤²¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¡¿1980Ç¯£µ·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£PL³Ø±à»þÂå¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Î©¶µÂç¤Ç¤ÏÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾å¤Õ¤¿¤êÌÜ¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¡£2003Ç¯¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2024Ç¯£³·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£