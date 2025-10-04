Aぇ！groupの草間リチャード敬太容疑者が4日、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。この一報はファンや各方面に大きな衝撃を与えている。

米国人の父と日本人の母を持つワイルドなルックス。しかし、口を開けば「好きな食べ物は千枚漬け」と語り、英語は話せない。そのギャップを武器に、グループでは「コテコテのお笑い担当」として愛された。一方、ステージでは力強い歌声とキレのあるダンスを披露。その振り幅の大きさに、多くのファンが魅了されていた。

オーディションなしに事務所に入所した異色の経歴の持ち主。中学生の時に送った履歴書がジャニー喜多川氏の目に留まり、いきなり音楽番組に呼ばれ、KAT−TUNのバックで踊ったというエピソードは有名だ。当初はダンス未経験でジャニー氏から厳しい言葉を掛けられたこともあったが、その悔しさをバネに猛練習。磨き上げたパフォーマンスは、いつしか最大の武器となっていた。近年は個人での活躍も目覚ましく、日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」などに出演。番組をきっかけにガス溶接作業者の資格を取得するなど、欠かせない存在になっていた。

逮捕の一報に、周囲は驚きを隠せない。容疑者をよく知るテレビ局関係者は「人見知りなところはあるが、先輩後輩問わず腰が低く、礼儀正しい青年。仕事にも真摯で、こんなことを起こすなんて信じられない」と絶句。一方で、別の関係者は「都心のバーで酔い潰れている姿を何度か見たことがあった。酒にのまれるタイプだったのか」と声を落とした。

関西の”秘密兵器”とも呼ばれた同容疑者。ファンやメンバーの期待を、最悪の形で裏切ってしまった。