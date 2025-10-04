◇Bリーグ 北海道56ー68名古屋D（2025年10月4日 愛知・IGアリーナ）

バスケットボールBリーグのB1・レバンガ北海道は4日、敵地での開幕戦で名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦した。今季から新加入した日本代表の富永啓生（24）がBリーグデビュー。得意の3Pシュート1本含む9得点をマークした。北海道は接戦に敗れて開幕黒星発進となった。

富永にとって“地元”名古屋で迎えたBリーグ初戦はほろ苦デビューとなった。スタメンで出場すると、第1Q残り8分28秒に速攻からレイアップシュートを決めてBリーグ初得点。しかしその後は、徹底マークを受けて、前半は3P不発に終わった。

後半もなかなか流れに乗りきれなかった。その中で、第3Q残り18秒で左ウイング付近から相手のディフェンスをシュートフェイントでかわしてから、フリーの状態でシュートを放ち、Bリーグ初の3Pシュートを沈めた。シュートが決まると吠えてチームの士気を上げた。最終Qは開始早々にドライブインから相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。しかしその後は3Pシュートを放つ場面もあったが、決めることはできなかった。

この日は27分23秒出場。9得点4リバウンド1アシストを記録した。シュートはチーム最多18本試投したが、成功はわずか3本。FG成功率は16.7％だった。得意の3Pシュートは11本試投したが、成功はわずか1本のみ。3P成功率は9.1％とまさかのひと桁に終わった。

ネットでは「最後まで跳ねなかったね…」「何もさせてもらえなかった」「明日以降に期待」「成長できる敗戦」「50％への道は酷く険しいものになりそうですね…」など叱咤激励の声などが上がった。