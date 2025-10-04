¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å½¡Î´¤Î¡È¶Ã¤¤Î¿©Íß¡É¡¡¾åÅÄ¹ä»Ë¤¬¾Ú¸À¡Ö¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç9·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Î¶Ã¤¤Î¿©Íß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡¡=BS10Äó¶¡
¡û¡Ö(¤ª¼ò¤â)¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°û¤ß¤Þ¤¹¡×
Â¼¾å¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¾åÅÄ»á¡£¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡Ö¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï»î¹ç¸å¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°û¤ßÂå¤è¤ê¿©»öÂå¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¤¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡Ö(¤ª¼ò¤â)¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°û¤ß¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶å½£¤ÎÃË¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BS10 Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
