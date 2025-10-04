板谷由夏、渡邊圭祐、田中洸希、吉澤要人ら、唐沢寿明主演『コーチ』1・2話ゲスト9名一挙解禁！
唐沢寿明が主演する10月17日スタートのドラマ『コーチ』（テレビ東京系／毎週金曜21時）の第1話に板谷由夏、岩谷健司、林泰文、工藤美桜、吉澤要人（原因は自分にある。）、第2話に渡邊圭祐、阪田マサノブ、黄川田雅哉、田中洸希（SUPER★DRAGON）がゲスト出演することが発表された。
堂場瞬一の同名小説をドラマ化する本作は、警視庁人事二課所属の一見”さえないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”、魔法のように彼らの潜在能力を引き出し、刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く、異色の警察エンターテインメント。
主人公の向井光太郎を演じるのは、テレ東連続ドラマ約7年ぶりの主演となる、唐沢寿明。向井にコーチをされる若手刑事役を倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛といった俳優陣が務め、さらに彼らを取り巻くメンバーとして古田新太、木村多江の出演も決定している。
第1話では、瞳（倉科カナ）の上司であり瞳に大きな期待を寄せる池袋西署署長・今井令子を板谷由夏、池袋西署刑事課強行犯係で年下の上司である瞳の能力に疑念を抱くベテラン刑事・石田誠二を岩谷健司、父親を殺した疑いを持たれる容疑者・栗本智治を林泰文、瞳の手を煩わせる未熟な新米刑事・永谷美久を工藤美桜、地下アイドルグループ「ワンダラーズ」のメンバーで物語の重要なカギを握る工藤翔を吉澤要人（原因は自分にある。）が演じる。
そして第2話では、ナイトクラブでの乱闘騒ぎへの関与が疑われる人気俳優・増岡大賀を渡邊圭祐、所（犬飼貴丈）の上司である東新宿署刑事課課長・村山健を阪田マサノブ、ナイトクラブでの乱闘騒ぎでけがを負う被害者・近藤一太を黄川田雅哉、雑居ビルでの暴行事件への関与が疑われ、取り調べでは所をほんろうする大学生・宮川翔太を田中洸希（SUPER★DRAGON）が演じる。
さらに、劇中のアイドルグループ「ワンダラーズ」のアーティスト写真が公開された。
第1話に登場する工藤翔（吉澤要人）が所属する地下アイドルグループ・ワンダラーズのメンバーとして、現役アイドルである近藤駿太（Lienel）、笹原遼雅（ONE LOVE ONE HEART）、芳賀柊斗（Lienel）、祐楽が出演する。
また、10月13〜26日の2週間、池袋駅東口エリアの大型デジタルサイネージ「池袋ヒットビジョン」に、実写3D映像を用いた本作の広告を掲出することが決まった。
ドラマでコーチとして若手刑事たちの能力を引き上げる唐沢寿明演じる向井光太郎が、ロープを引き上げながら倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛が演じる若手刑事たちを紹介する、この広告のためだけに撮影された、ここでしか見られない映像となっている。
ドラマ9『コーチ』は、テレビ東京系にて10月17日より毎週金曜21時放送（初回15分拡大）。
※出演者からのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■板谷由夏／今井令子役
短い期間の参加だけれど、倉科カナさん演じる益山さんを励ます上司として重要だなと感じました。
個人的には唐沢さんの風貌含めキャラクターがとても気になっています。新しいタイプの刑事ドラマだと思います。
私も一視聴者として、楽しみにしています。
■岩谷健司／石田誠二役
出演が決まった時は唐沢さんや倉科さんと共演出来るのが楽しみでした。唐沢さん演じる向井を中心に、物語の背景が1話ごとに変わっていくのが斬新で面白いと思いました。
私が演じる石田は、倉科さん演じる益山係長の部下ですが、かなり年上でプライドが高く扱いづらいキャラクターです。その都度嫌味ばかり言うのでそこが見所です。
また、唐沢寿明さんが演じる向井は、唐沢さんが演じるキャラクターとしては今まで見たことがない、まるで仙人のような人物です。僕も最初見たとき、唐沢さんだと気づきませんでした。
この人物が今後どうなっていくのか、僕も一視聴者として楽しみにしております。
■林泰文／栗本智治役
台本を読んだときに唐沢寿明さんをはじめ、豪華キャストで、一風変わった視点で描かれている刑事ドラマだなと思いました。ドラマの初回に参加できて嬉しいです。
今回私が演じるのは脱サラしてカフェを経営しているマスターで娘がいる役どころですが、どんな事件に関わってしまうのか！想像して楽しんでください。
私も皆さんと同じように最後まで放送を見届けます。お楽しみに。
■工藤美桜／永谷美久役
連続ドラマの第1話に出演できるということ、そして初の刑事役ですごく嬉しかったです！
唐沢さん演じる向井さんと悩みを抱える警察の皆さんが交わることで今後どのような展開になっていくのかすごく気になりました!!
私が演じる美久はイマドキの子で上司に対してなかなか無理な要望を、悪気なくしてしまうのですが、任せてもらった仕事に対しては一生懸命取り組める、そんな刑事です！ 美久の緊張感漂う仕事ぶりと、『なんだこの子は!?』ってなるところからどんどん成長していく様子をぜひご覧ください！！！
■吉澤要人(原因は自分にある。)／工藤翔役
今まで演じたことのない役柄に挑戦できるチャンスをいただけたことがとても嬉しかったです。豪華なキャストの皆様と共演出来ることが楽しみでした。
僕が演じた工藤はワンダラーズという地下アイドルグループのメンバーです。
ぜひ「工藤はアイドルである」ということだけを知って第1話を観ていただけたら光栄です。ワンダラーズのメンバーのみんなにも注目してください！
ドラマ「コーチ」第1話から最終話まで、ぜひ全話ご覧ください！
この作品が毎週金曜日の皆様の楽しみになると嬉しいです。まずは第1話、工藤の人間性をじっくり味わってください！
■渡邊圭祐／増岡大賀役
今回演じさせていただく増岡は俳優の役なので誰かをモデルにしてると思われたら嫌だなあという気持ちに溢れました。
2話の犬飼さん演じる所と取り調べを受ける場面はシーンごと、セリフごとに立場が変わりそうで変わらないマウントの取り合いの絶妙な感覚を楽しんで演じました。ぜひそこに注目していただきたいです。
共演者の方に2話以降の展開を尋ねるくらい自分自身がわくわくする脚本でした。
その体感を映像で表現してきたつもりですので、緊迫する展開をしっかりと見ていただきつつ、ふっと息の抜ける瞬間に一息つきながら点が繋がっていく気持ちよさを感じていただければ幸いです。
■阪田マサノブ／村山健役
一番最初は作品名だけを聞いて何かのスポーツを舞台設定にしたものを想像したので、刑事ものだったのかと。その後台本を頂いて読み進める中で自分の台詞の内容に頷いたり「なるほど」と感心するような箇所がいくつもあり印象に残りました。実際の刑事という職業の新人教育の現場はどんな感じなんだろうと改めて興味を持ちました。
今回の役柄は同じ東新宿署の刑事課の部下である犬飼さん演じる所刑事を、温かくそして時に厳しく見守る直属の上司です。刑事役は今まで他の作品でも沢山やらせて頂きましたが、こういうタイプは今まであまり演じる機会が少なかったので新鮮でした。
さまざまな設定で作られる刑事ドラマのジャンルの中でも今まであるようでなかった独特のテーマや視点を持つ内容だと思います。ドラマ好きの方、特に刑事ドラマファンの視聴者の方には『掘り出しもの感』で楽しく観てもらえる面白い作品だと思います。お楽しみください！
■黄川田雅哉／近藤一太役
堂場瞬一先生のいちファンとして『コーチ』がドラマ化されるのかととても嬉しく、そこに参加出来るなんて夢のようです。令和という時代にぴったりな新たなヒーローが誕生するんじゃないかとワクワクしています。そして久しぶりに唐沢さんとご一緒出来るという事で撮影の何日も前から楽しみにしてました（笑）。
今回、私は近藤一太というキャラクターを演じさせて頂いたんですが、イラっとして頂ければ嬉しいです。瞬き厳禁。
原作とは違うドラマならではの楽しみ方が出来る作品になっていると思うので是非、楽しみにしていてください。僕も作品のファンとしてどうなっていくのか、皆さんと共に最後まで見守っていきたいと思います（笑）。
■田中洸希(SUPER★DRAGON) ／宮川翔太役
警察エンターテインメントドラマに出演させていただく事や今回のような役柄が初めてだったので、この作品にそった演技が出来るようイメージトレーニングを沢山しました。プレッシャーや緊張もありましたが経験豊富な先輩方とお芝居させていただける事がとても嬉しかったです。
僕が演じる宮川翔太は少しヤンチャなところもありますが、自分が掲げている目標に一生懸命で頑固な男です。ただそれ故にトラブルを巻き起こしてしまいます。
最終的にどのように自分の罪と向き合うのか、是非ご覧いただきたいです。
僕のことを知ってくださっている方には、今まで悪者役をやる事がなかった僕の新鮮な姿をみてほしいです！
突如として若手刑事の前に現れた唐沢寿明さん演じる謎の男向井が、事件を解決していく姿と、そしてどのようにして僕が事件に巻き込まれ裁かれたのか、是非楽しみにしていてください。
