相葉雅紀＆バイキング小峠がバイク旅！ 『相葉モータース』第2弾放送決定
バイク好きの相葉雅紀がバイク旅をする番組『相葉モータース』の第2弾が、日本テレビ系にて10月11日22時から放送されることが決まった。
【写真】櫻井翔＆相葉雅紀、二人でのCM撮影は嵐の曲を聴きながら「思い出を語ってました」
この番組は、相葉が『嵐にしやがれ』のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠英二とともに、バイクで日本を巡るというバラエティー番組。第1弾は5月に放送された。
旅の道中はすべて相葉・小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた、気ままなツーリング旅。今回は「飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅！」。
果たしてふたりは無事にゴールへたどり着けるのか？ 事前に旅のプランを決める様子から、ふたりならではの道中を追いかける。
『相葉モータース』は、日本テレビ系にて10月11日22時放送。
