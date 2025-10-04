「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）

最下位のヤクルトが今季最終戦を白星で締めくくった。６年間指揮をとり、今季限りで退任する高津臣吾監督（５６）は地元広島でラスト試合を飾った。今季終了後にポスティングシステムでメジャー球団に移籍することが確実な村上は“日本ラストゲーム”に「４番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打に終わった。

村上は今季はコンディション不良が続き、出場は５６試合にとどまったが、その中でも２２本の本塁打を放った。最終戦を終え「悔しさがやっぱり１番最初にきます。１４３試合出れなかったのもそうですし。でも終わったことなので、そういう怪我をまたしないようにして、ちゃんといいシーズンだったって言えるようにしていければ」と振り返った。高校卒業から８年間を過ごしたヤクルトについては「ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです。ポスティングをして、球団が決まらなければどうなるか分からないですけど、でも決まった時にまたそういう話ができればと思いますけど、こうやって８年間いろんな方々と関わって、今の自分がいるので、ほんとに感謝しかないです」と言葉を紡いだ。

試合中は「メジャーで暴れろ」のコールも響いた。「もちろん聞こえてました」とし、「寂しいというよりはほんとに感謝してます」と語った。