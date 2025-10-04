日向坂46・五期生グラビア、ラストは大野愛実 「これぞ美少女」「圧倒的な可愛さ」
日向坂46の公式サイトで展開中の企画「五期生のぽかぽか写真館」にて3日、大野愛実のグラビアが公開された。
【写真】全員かわいすぎる 日向坂46・五期生のグラビアをまとめてチェック
「五期生のぽかぽか写真館」では、今年3月に加入した五期生10人を順次紹介。24日の松尾桜を皮切りに、連日の公開がファンの注目を集めてきた。
ラストの10人目として登場したのは、14thシングルに収録されている五期生楽曲「ジャーマンアイリス」でセンターを務める大野。オーバーオール姿で爽やかな笑顔を浮かべたり、どこか儚（はかな）げな横顔を見せたりするほか、ハンバーガーを頬張る無邪気なカットも披露されている。
公開された写真に、ファンからは「圧倒的な可愛さ」「超絶可愛い！これぞ美少女」「本当にこの子は逸材」など、絶賛のコメントが寄せられている。
