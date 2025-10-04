Snow Man・目黒蓮「俺、馬役なのかな？」プロデューサーからの謎リクエストに困惑
Snow Manの目黒蓮が4日、都内で開催された「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に、妻夫木聡、松本若菜、佐藤浩市らと共に出席。出演作のプロデューサーから撮影前に謎のリクエストを受け、困惑したことを明かした。
【写真】豪華キャスト12名が集結したイベントの様子
「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」は、TBSテレビで今秋より放送開始となる3ドラマの出演者が一堂に会した合同会見。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からは妻夫木、目黒、松本、佐藤、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』からは夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』からは波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩の総勢13人が集結。司会は杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが担当した。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを届ける。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じる。
本作について、撮影で大変なことを聞かれた妻夫木は、「馬とのシーンが多いので、それに合わせると、やはり早朝のシーンが多いこともあって、（午前）2時出発とかあります」と告白。続けて「そういう時もあるんですけど、現場は本当に和気あいあいとして、スタッフキャスト一丸となって面白いドラマを作ろうという思いでやっています」と語った。
また、物語の鍵を握る重要な役どころで出演するが、詳細はドラマ本編で解禁という目黒は「プロデューサーさんに『あんましゃべらないでくれ』と言われちゃったんです」と吐露。そして「でも役に入る前に、謎に『いっぱい走っておいてください』と言われて、『あれ？ 俺、馬役なのかな』と思った（笑）」と笑いを誘い、「（馬役とは）違ったんですけど、あまり言えなくて。すみません」と情報を伏せた。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送（初回15分拡大）。
【写真】豪華キャスト12名が集結したイベントの様子
「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」は、TBSテレビで今秋より放送開始となる3ドラマの出演者が一堂に会した合同会見。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からは妻夫木、目黒、松本、佐藤、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』からは夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』からは波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩の総勢13人が集結。司会は杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが担当した。
本作について、撮影で大変なことを聞かれた妻夫木は、「馬とのシーンが多いので、それに合わせると、やはり早朝のシーンが多いこともあって、（午前）2時出発とかあります」と告白。続けて「そういう時もあるんですけど、現場は本当に和気あいあいとして、スタッフキャスト一丸となって面白いドラマを作ろうという思いでやっています」と語った。
また、物語の鍵を握る重要な役どころで出演するが、詳細はドラマ本編で解禁という目黒は「プロデューサーさんに『あんましゃべらないでくれ』と言われちゃったんです」と吐露。そして「でも役に入る前に、謎に『いっぱい走っておいてください』と言われて、『あれ？ 俺、馬役なのかな』と思った（笑）」と笑いを誘い、「（馬役とは）違ったんですけど、あまり言えなくて。すみません」と情報を伏せた。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送（初回15分拡大）。