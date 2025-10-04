竹内涼真、亭主関白思考の彼氏役に「ほぼ自分です」
俳優の竹内涼真が4日、都内で開催された「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に、夏帆、青木柚、前原瑞樹らと共に出席。亭主関白思考な彼氏という役どころについて語った。
【写真】イベントに登壇した竹内涼真、夏帆ら
「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」は、TBSテレビで今秋より放送開始となる3ドラマの出演者が一堂に会した合同会見。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からは妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』からは夏帆、竹内、青木、前原、金曜ドラマ『フェイクマミー』からは波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩の総勢13人が集結。司会は杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが担当した。
原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく。
夏帆は「私演じる鮎美と竹内くん演じる勝男の一見完璧なカップルに見える2人が、プロポーズをきっかけに別れてしまうんですよね」と本作のあらすじを説明。そして「なんで別れたのかということと、お互い、いろんな問題を抱えていて、別れをきっかけに自分の中で当たり前だと思っていた価値観だったりとか、お互いの存在を見つめ直していくという成長物語になっております」と見どころを語った。
また、川栄が竹内に対して、筋力トレーニングなどを役に向けて行うストイックなイメージがある、と語った際には、竹内が「トレーニングは呼吸と一緒です。呼吸をするようにトレーニングをしているので、『今日トレーニングに行かなきゃな』という次元では考えていない」と告白。「朝起きて顔を洗いますよね。そのまま僕はジムに行きます。それと一緒なんですよ」とトレーニングは役作りというよりも、呼吸と同じように当たり前に行っていることだと伝えた。
続けて、今作に向けての役作りはしたのかと尋ねられた竹内は「なんかもう、内容がほぼ自分です」と回答。川栄は「そうなんですね（笑）。楽しみです」と笑っていた。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて10月7日より毎週火曜22時放送。
